Gratis e-boeken in Poperingse bib Laurie Bailliu

25 september 2020

14u45 0 Poperinge Bij de Poperigse bibliotheek kan je nu ook gratis e-boeken lenen via het platform cloudLibrary. Gedurende 6 weken kan je telkens 2 e-boeken tegelijk lenen en lezen op je eigen toestel.

De e-boeken verdwijnen vanzelf van je toestel als de uitleentermijn afloopt. Je kan tot 2 e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer. Daarnaast kunnen ze ook overgezet worden naar de meeste courante e-readers. Hoe kan je genieten van de gratis e-boeken?

Download de app cloudLibrary via de Apple App Store of Google Play op je smartphone of tablet. In het keuzemenu kies je voor België – E-boeken Vlaanderen en Brussel – de Bib. Je kan ook rechtstreeks naar het aanbod e-boeken van de Vlaamse en Brusselse bibliotheken gaan via deze link.

Daarna meld je je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel, kies je uit het aanbod en begin je met lezen. Wil je e-boeken op je e-reader plaatsen? Dan kan je gebruik maken van de handleidingen om boeken te downloaden via Adobe Digital Editions op Windows of Mac. Meer informatie over de gratis e-boeken vind je op www.poperinge.bibliotheek.be.