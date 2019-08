Goedkeuring schoolstraat Benedictijnenstraat LBR

28 augustus 2019

16u52 0 Poperinge D e Benedictijnenstraat wordt ingericht als schoolstraat. In de laatste gemeenteraad werd het wegentracé goedgekeurd.

In overleg met de scholen wordt de Benedictijnenstraat ingericht als schoolstraat. Tijdens de schooldagen wordt de straat door middel van automatische paaltjes afgesloten. Dit gebeurt ter hoogte van de voetgangersoversteek tussen de beide scholen. Doorgaand verkeer zal tijdens de schooluren niet mogelijk zijn. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het wegentracé van de Benedictijnenstraat.

Een overeenkomst met Aquafin, goed voor de wegenis- en rioleringswerken in de Benedictijnenstraat en dat in het kader van de afkoppeling van oppervlaktewater van de collector Vleterbeek, werd in oktober 2017 goedgekeurd.