GO!scholen stellen plannen nieuwbouw aan het Rekhof voor: “School te midden van het groen” LBR

19 juni 2019

23u17 0 Poperinge De GO! basisschool De Ster en de Secundaire Freinetschool in Poperinge trekt weg van de Vroonhofsite en nemen in januari 2021 hun intrek in een nieuwbouwproject in het Rekhof. “Een nieuwe school te midden van het groen”, klinkt het bij architect Andie Decock.

Het gemeenschapsonderwijs en de stad Poperinge sloten in april 2010 een samenwerkingsovereenkomst. De stad Poperinge kocht in 2016 60 procent van de Vroonhofsite. Toen het gemeenschapsonderwijs bekend maakte een nieuwe school te bouwen op het Rekhof kocht de stad de resterende 40% van de gronden. “Mijn droom om op de Vroonhofsite te blijven, met zicht op de Grote Markt, heb ik noodgedwongen moeten opbergen”, geeft Martine Viaene, directrice Basisschool De Ster, toe. “Enkele gebouwen stonden lang leeg, maar worden nu sinds 3 jaar gebruikt door de 1ste graad secundaire Freneitschool. Het is altijd het plan geweest om op de Vroonhofsite te blijven, maar toen de stad 60% van de site kocht, was er niet meer genoeg plaats om hier te blijven samen met de Freneitschool.”

Vroonhofsite

De basisschool De Ster is momenteel gesitueerd op het Vroonhof, de 1ste graad Freinetonderwijs zit op hetzelfde domein aan de kant van het Rekhof. Voor beide scholen wordt binnenkort gestart met een nieuwbouwproject, waarvoor een stuk grond van het GO! aan de andere kant van het Rekhof gebruikt zal worden, het perceel dat tussen het Rekhof en de korte Reningelststraat gelegen is. “We trekken naar een gebouw in het groen en met de nieuwste technieken. Dit gebouw dateert uit 1914 en is volledig verouderd. Onze huidige scholen renoveren, zou veel meer kosten dan een volledige nieuwbouw plaatsen.” Het nieuwbouwproject heeft een kostenplaatje van 4,5 miljoen euro.

“Momenteel hebben we in de basisschool 190 leerlingen en in het eerste en tweede secundaire jaar van de Freneitschool 80 leerlingen”, zegt Martine. “Hetzelfde aantal leerlingen kunnen terecht in onze nieuwbouw. Er is plaats voor een aanbouw, maar daarvoor zal moeten gekeken worden als de vraag daarvoor concreet is.” De crèche die momenteel bij basisschool De Ster hoort, verhuist niet mee naar het Rekhof. “Die gaat naar de Casselstraat. Ook voor het volwassenenonderwijs CERVO moet een oplossing gevonden worden. Uitbreiding voor de Freneitschool werd niet voorzien, want het is altijd de bedoeling geweest om enkel een eerste en tweede middelbaar uit te bouwen.”

Groene omgeving

De plannen voor het nieuwbouwproject werden woensdagavond voorgesteld voor geïnteresseerde ouders, buurtbewoners en personeelsleden. “Het nieuwbouwproject wordt gerealiseerd in een heel erg groene omgeving en dat zullen we ook behouden. Middenin het Rekhof en in het groen wordt de school gerealiseerd. Het bestaande gebouw wordt gesloopt. Het wordt echt een school middenin het groen”, zegt Andie Decock van het architectenbureau AVDK. “Het kleuter en lager van de basisschool De Ster en de 1ste graad Freneitschool zullen hun intrek nemen. Het is de bedoeling dat de scholen hun eigen identiteit behouden, maar dat ze tegelijk ook één geheel vormen. Aan de voorkant van de school en ook aan de zijkant zal er een groenzone komen. Achter de site ligt de Quintens Wandeling. Een fietsstraat van het Rekhof naar de Quintens Wandeling zal gecreëerd worden.”

Via een overdekte luifel met fietsenstalling zullen de kinderen naar het schoolgebouw kunnen lopen. “De school wordt opgebouwd in twee stukken, die wel in verbinding staan met elkaar, en wordt omringd door vijf speelplaatsen. In het eerste gebouw is er een polyvalente ruimte die als refter en belevingsruimte kan gebruikt worden en vormt meteen het centrale hart van de school. Op het eerste verdiep zal het lager zich bevinden. Op het gelijkvloers van het tweede blok komt het kleuter en op de eerste verdieping komt de Freneitschool. In de klaslokalen werd gekozen voor grote ramen met zitbanken om een luchtige klas te vormen.”

Kiss & Ride

Van de aanwezige buurtbewoners kwamen enkele vragen op vlak van parkeren. “Een personeelsparking met een 30-tal plaatsen wordt voorzien op de site. “Ook een kiss & ride zone zal voorzien worden. Een plaats waar de schoolbussen de kinderen kunnen afzetten en draaien wordt ook uitgewerkt op de site zelf”, aldus Andie. “IBO Hopsakee zat tot voor kort in het Rekhof, dus het geluid van kinderen zijn die mensen al gewend. Op vlak van parkeren hoeven ze zich geen zorgen te maken, want alle parkeermogelijkheden worden op onze eigen site uitgewerkt”, benadrukt Martine.

Het is de bedoeling dat de nieuwbouw dit najaar van start gaat en eind 2020 opgeleverd wordt. “We blijven op de Vroonhofsite tot de verhuis. Onze intrek in onze nieuwe lokalen nemen we in januari 2021. We gaan een grote stap vooruit en kijken er zeker naar uit.”