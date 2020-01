Gilde der Kinesitherapeuten klinkt op 40ste verjaardag LBR

19 januari 2020

16u39 0 Poperinge De Gilde der Kinesitherapeuten Arrondissement Ieper vzw bestaat dit jaar 40 jaar. In de zaal van Skindles werd geklonken op de verjaardag en werden ze getrakteerd op een optreden van stand-upcomedian Ygor.

De Gilde der Kinesitherapeuten Arrondissement Ieper vzw (GKAI) bestaan 40 jaar. De organisatie verenigt en vertegenwoordigt de kinesitherapeuten van de regio Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Wervik, Merkem, Houthulst , Heuvelland en Langemark-Poelkapelle. GKAI telt op dit moment meer dan 80 leden, zowel loontrekkende als zelfstandige therapeuten en het percentage vrouwelijke therapeuten neemt gestaag toe.

De Gilde der Kinesitherapeuten Arrondissement Ieper vzw kan rekenen op een enthousiaste zeskoppige bestuursploeg : Lou Verstraete (Voormezele), Chris Wheaton (Poperinge), Ward Thorrez (Vlamertinge), Mia Vanderjeugt (Boezinge), Frederik Braem (Loker) en Jeroen Cheyns (Poperinge) die zorgen dat prominenten uit het vak kennis en expertise tot bij GKAI brengen.

“Elke specialiteit is vertegenwoordigd zo zijn er mensen gespecialiseerd in hartrevalidatie, ook ademtherapeuten, bekkenbodemtherapeuten. Anderen bekwamen zich in relaxatie en ontspanning. Daarnaast worden ook alle leeftijden begeleid door een kinesitherapeut, zowel kinderen als senioren komen aan bod. Denk maar aan leerstoornissen of valpreventie. Ook pijntherapeuten zijn er binnen GKAI. Sporters en bewegers van elk level komen aan hun trekken bij de kinesitherapeut”, klinkt het bij GKAI.

Andere bijzondere bekwaamheden zijn neurologie of reumatologie. “Na een operatie staat de kinesitherapeut ook garant voor goede zorg. Ons vak evolueert continu en vooral coachend tegenover de patiënt staan is een onontkoombare evolutie, waar de gilde zijn steentje toe bijdraagt door maandelijks samen te komen met een 50 collega’s. Het bestuur van de gilde organiseert bijscholings-avonden en nodigt iedere maand een gastspreker uit. Kwaliteit en collegialiteit staan hoog in het vaandel. Ook preventie is een deelgebied.

