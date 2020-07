Gezellige drukte op IJzerfun Laurie Bailliu

12 juli 2020

09u41 2 Poperinge Van zaterdag 11 juli tot zondag 26 juli kan je terecht voor een ontspannende dagje met veel waterpret op IJzerfun in Roesbrugge.

Tijdens IJzerfun vertoef je veertien dagen langs de IJzer en dicht bij het dorpshart van Roesbrugge. Tijdens dit evenement is er animatie voorzien zowel op als naast het water. Je kan, voor 8 euro per persoon per uur, elke dag kajaks, kano’s, sups en roeibootjes huren. “Alles is heel goed verlopen”, klinkt het bij de organisatie. “Het was gezellig druk, maar alles verliep veilig, volgens de coronamaatregelen.” Burgemeester Christof Dejaegher vertrok met een volgeladen kajak op reis en opende zo IJzerfun. De boten werden heel de dag door goed verhuurd. “Er was zelfs even een wachtrij, maar gelukkig is er een bar”, lacht Goedele Cappoen. Samen met Achim Maes, Carine Declercq en Stefan Ferlin organiseert ze IJzerfun, met de steun van stad Poperinge. Kinderen van 6 tot 12 jaar gaan voor de helft van de prijs op het water en de kleuters komen volledig gratis. Reserveren op voorhand is niet nodig. Voor de allerkleinsten wordt animatie voorzien.

Op zaterdag 18 en 25 juli en op dinsdag 21 juli komt ook een vuurspuwer langs. Naast IJzerfun op het water is er ook IJzerfun vanuit de lucht. Elke vrijdag gaat namelijk een luchtballon op. Inschrijven vooraf is wel nodig. Meer informatie via www.facebook.com/ijzerfun.