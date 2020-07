Gewezen Prins Carnaval Danny Baelen (58) overleden Erik De Block

28 juli 2020

10u58 0 Poperinge In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Danny Baelen (58) uit Poperinge overleden. Hij werd geboren in Veurne en was een carnavalist. Vijf jaar geleden werd hij door ‘De orde van de Flodders’ in Poperinge aangesteld tot Prins Carnaval bij de senioren.

Toen woonde hij nog maar twee jaar in de Hoppestad. Lang geleden was Danny Baelen voetballer, jeugdscheidsrechter en gewestleider bij de Chiro. Hij was een gewezen werknemer van Eurofreez in Proven.

Danny Baelen was de vader van twee dochters Evelien en Delphine. Er is daarnaast een kleindochter Zoë. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in beperkte familiekring in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge.