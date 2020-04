Gevel Reizen Suffis beklad met graffiti LSI

19 april 2020

12u35

Bron: LSI 0 Poperinge In de nacht van zaterdag op zondag is de gevel van reisorganisator Reizen Suffis in Poperinge met graffiti beklad.

Onbekenden spoten op de gevel van het gebouw op de hoek van de Westhoekweg en de Europalaan leuzen die verwijzen naar de coronacrisis en de strenge vrijheidsbeperkende maatregelen door de overheid. ‘Don’t obey’, ‘Losing freedom’ en ‘Resist against the government’ staat er te lezen. Wie de daders zijn, is onduidelijk. Wél duidelijk is dat ze zich schuldig maakten aan een niet-essentiële verplaatsing.