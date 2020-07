Geslaagde openingsdag ‘Feniks 2020’ in Reningelst Laurie Bailliu

04 juli 2020

18u07 0 Poperinge De tentoonstelling ‘Feniks 2020’ opende zaterdag de deuren in Reningelst. De openingsdag kon onmiddellijk op een 60-tal bezoekers rekenen.

Het project ‘Feniks 2020’ van Westtoer vertelt het verhaal van de wederopbouw in de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog en in Reningelst opende de expo zaterdag de deuren. De expo ‘Feniks’ toont het verhaal van de wederopbouw op een bijzondere manier: gezien vanuit kinderogen en in de context van een dorp. In de expo vertellen 5 kinderen en jongeren hun verhaal. Verder in de expo is er de documentaire van Kamagurka die op stap gaat in Reningelst, waar hij samen met de dorpsouderlingen hun voorgevel hertekent. “Het werd een geslaagde eerste expodag met ongeveer 60 bezoekers. Vooraf inschrijven is niet verplicht en we zien dat ook aan onze bezoekers. De bezoekers zijn ook niet alleen mensen uit Reningelst. We kregen ook al mensen uit Moorsele, Oostkamp en Willebroek over de vloer”, zegt Annemie Morisse van research WO1-cel Poperinge.

Uiteraard kwamen buurtbewoners van Reningelst ook een kijkje nemen. “Mijn ouders zijn getrouwd tijdens de oorlog, maar over vroeger spraken ze niet veel. Ik woon hier niet ver van en het is leuk om te zien. Het is mooi uitgewerkt”, zegt een buurtbewoonster.

Samen met de expo ging ook de uitkijktoren van de Kinderbrouwerij open. Op de expo kan iedereen ook zelf een geveltekening maken. “Enkele kinderen uit Moorsele maakten al geveltekeningen en die kan je in de expo bewonderen.” Op zondag 5 juli lanceert de Provincie West-Vlaanderen ‘Feniks Interim’, een reeks kindvriendelijke activiteiten die parallel lopen aan het programma van ‘Feniks 2020’. Inschrijven kan op www.toerismepoperinge.be.