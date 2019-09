Geredde brandstichter aangehouden door onderzoeksrechter VHS

09 september 2019

15u59 6 Poperinge Olivier D., de 50-jarige man die vrijdagavond laat in Werf in Poperinge brand stichtte in z’n eigen dakappartement, zit achter de tralies. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Ieper, op verdenking van brandstichting bij nacht in een bewoond pand. Hij ontkent de feiten.

D. ontsnapte bij de start van het weekend maar net aan een gewisse dood toen brand was uitgebroken in zijn dakappartement. De man probeerde zich in veiligheid te brengen en vluchtte naar het terras. Daar kon hij echter geen kant meer uit. De brandweer kon hem op het nippertje redden, door de inzet van de ladderwagen. Een vijftal andere bewoners van het kleine appartementsgebouw werd geëvacueerd. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak bleek echter dat D. het vuur zelf had aangestoken. Waarom hij dat deed, is niet bekend. De 50-jarige Poperingenaar, die de feiten ontkent, zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.