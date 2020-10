Gent-Wevelgem doorkruist grondgebied Poperinge Laurie Bailliu

05 oktober 2020

16u43 0 Poperinge Op zondag 11 oktober doorkruist Gent-Wevelgem het grondgebied Poperinge.

De passage van Gent-Wevelgem in Poperinge loopt van Roesbrugge over Proven via de ring rond Poperinge. Om daarna via de Ouderdomseweg richting Reningelst en de West-Vlaamse heuvels te gaan. Tussen 12.54 uur en 13.33 uur is er de doortocht van de elite heren. De elite dames zijn er tussen 14.52 uur en 15.24 uur.