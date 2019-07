Gemeenteraad live te volgen op stadswebsite LBR

02 juli 2019

15u18 0 Poperinge De Poperingse gemeente- en OCMW-raad kan je nu ook live beluisteren. Elke zitting wordt nu integraal uitgezonden.

Tijdens de afgelopen gemeenteraad op maandag 1 juli kon de gemeenteraad en OCMW-raad voor het eerst live gevolgd worden via de website van Poperinge. De opname kan na de gemeenteraad ook herbeluisterd worden. Het audioverslag is opgedeeld in agendapunten. Het audioverslag kun je terugvinden op www.poperinge.be, onder Over Poperinge > Bestuur en beleid > Gemeenteraad.