Gemeente moet subsidie van 150.000 euro voor OC De Bollaard terugstorten, want project heeft te veel gekost LBR

27 augustus 2019

13u03 0 Poperinge De stad Poperinge moet de Vlaamse Landmaatschappij een subsidie van 150.000 euro voor OC De Bollaard terugbetalen. Reden? De totale kost bedroeg een miljoen euro en dat strookt niet met een van de voorwaarden om de subsidie te krijgen.

Schepen Loes Vandromme (CD&V) beaamt dat de stad een brief van de VLM heeft ontvangen. “Er bleken inderdaad problemen met onze subsidie. Een van de voorwaarden was dat het project niet meer dan een miljoen euro mocht kosten. Bij de raming was dit het geval, maar die raming werd tijdens de werken overschreven. Bij het indienen van het project hadden we de sloop niet meegerekend en dat heeft dus extra kosten met zich meegebracht. Tijdens het behandelingsproces werd dat criterium onderzocht en het project werd wel goedgekeurd. Het overschrijden van dat miljoen euro werd nooit aangehaald. Onze argumenten hebben we overgebracht, maar om wettelijk in orde te zijn, hebben we het geld al teruggestort. Er zijn nog heel wat steden en gemeentes in Vlaanderen die hetzelfde probleem hebben.”