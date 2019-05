Geen verkiezingskoorts op Dag van het Park LBR

26 mei 2019

21u14 0 Poperinge Zondag gingen heel wat Poperingenaars naar het stemhokje, maar van verkiezingskoorts was niets te merken in het Burggraaf Frimoutpark. In het stadspark genoten heel wat aanwezigen van Dag van het Park.

Deze editie van Dag van het Park werd sportief op gang getrokken met de boxing club Poperinge met een open training voor iedereen, een initiatie pilates en tai chi aan JOC De Kouter. Een wachtrij aan het stembureau? Het wachten kon leuker gemaakt worden door een aperitiefje mee te pikken in het park. De bar opende daar namelijk om 10 uur. ‘s Middags was er de Parkbecue. De jaarlijkse boekenverkoop van de bib staat ook gepland van 10 tot 18 uur. Deze keer betaalde je niet per boek, maar per kilo. Voor een kilo boeken betaal je een euro.

Het dorp van de Kunstacademie trok heel wat volk. Instrumenten konden ontdekt worden en informatie over welke lessen waar en wanneer te volgen zijn. Ook het Regionaal Landschap Westhoek was van de partij met natuureducatieve workshops en UiTPAS.