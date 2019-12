Geen verhoging van mantelzorgpremie LBR

24 december 2019

14u16 0 Poperinge Gemeenteraadslid Pascal Lapanne (Open Vld) ijverde in de gemeenteraad van oktober voor een hogere mantelzorgpremie. De meerderheid weigerde toen om te stemmen en stelde de stemming uit. Raadslid Bram Meeuw (Open VLD) haalde de verhoging in de laatste gemeenteraad van 2019 opnieuw aan.

“Met de toenemende vergrijzing en verzilvering van de bevolking en de alsmaar duurder wordende verblijfskosten van de rusthuizen en instellingen, wordt het steeds belangrijker dat de hulpbehoevenden zo lang mogelijk in de huiselijke sfeer kunnen blijven verzorgd worden. Voor veel gezinnen die instaan voor de verzorging van een zwaar hulpbehoevende is elke financiële steun dan ook meer dan welkom”, sprak raadslid Bram Meeuw (Open VLD). “Op Vlaams niveau heeft men reeds het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden voor mantel-en thuiszorg, vroeger gekend als de zorgverzekering, dit bedraagt 130 euro per maand. Daarnaast kunnen steden en gemeenten opteren om een gemeentelijke mantelzorgpremie te geven. In Poperinge bestaat deze gemeentelijke mantelzorgpremie en deze bedraagt 125 euro per jaar. In West-Vlaanderen bedraagt de gemiddelde gemeentelijke mantelzorgpremie nu ongeveer 300 euro per jaar. Dit is 140% meer dan in Poperinge. Open VLD vraagt dan ook dat de gemeentelijke mantelzorgpremie opgetrokken zou kunnen worden tot het West-Vlaams gemiddelde.”

Schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) blijft bij zijn standpunt. “We kennen inderdaad de vergrijzing en verzilvering van onze bevolking. De zorg is nodig en heel vaak zijn de zorgverleners de partner, een kind, vrijwilligers.. We moeten ervoor zorgen dat de overbelasting wordt tegengegaan en dat er voldoende ondersteuning is. Een verhoging van de mantelzorgpremie lijkt ons niet de beste oplossing. We willen het budget liever inzetten op andere zaken waarmee we ondersteuning kunnen bieden. Er zijn zorgcoaches, er is een welzijnswerker, praatcafés..”