Geen uitstel tot stemming masterplan Vroonhofsite voor oppositiepartijen Laurie Bailliu

29 september 2020

17u40 3 Poperinge Het Het masterplan van de Vroonhofsite stond ter goedkeuring op de agenda tijdens de laatste gemeenteraad. De voltallige oppositie vroeg meer tijd om het dossier te kunnen doornemen. “Het gaat om een project dat ons minimum 10 jaar zal bezighouden en dat een serieuze financiële inspanning zal vragen van de burger. We vragen om de stemming uit te stellen en het opnieuw te agenderen op de raad van oktober”, sprak raadslid Johan Lefever in naam van de voltallige oppositie. Een vraag waar het stadsbestuur niet op inging.

“Het dossier ‘Vroonhofsite’ is een mooi en positief project voor onze stad dat al een stukje geschiedenis achter de rug heeft. In april 2010 reeds keurde de gemeenteraad een eerste samenwerkingsovereenkomst goed tot gezamenlijke aanbesteding van een dienstenopdracht voor de opmaak van een eerste masterplan tot herbestemming en herontwikkeling van de gebouwen en terreinen die eigendom zijn van het GO!. Het eerste masterplan Vroonhofsite werd voorgelegd aan de raad op 2 juni 2012. Op basis van een addendum in 2015 sloten stad en GO! een samenwerkingsovereenkomst tot herbestemming en herontwikkeling van de Vroonhofsite en de principiële overeenkomst tot overdracht en verkoop van gronden. Stad Poperinge werd volle eigenaar van de loten 2 en 3 van het opmetingsplan. Een kostprijs van 1,25 miljoen euro. In 2018 nam de stad kennis van de gewijzigde visie en plannen van het GO!. Scholengroep Westhoek in samenspraak met het GO! wenste ook lot 1 op het opmetingsplan te verkopen aan de stad. Een nieuwe school wordt gebouwd op de gronden gelegen langs het Rekhof.”

111 pagina’s

In oktober 2019 werd de stad eigenaar van de volledige Vroonhofsite. Een kostprijs van 1,35 miljoen euro. “Een ‘nieuwe visie’ drong zich op waarbij één en ander moest herdacht worden. Het was tijd voor een tweede masterplan. Het is een degelijk, serieus werkstuk geworden van niet minder dan 111 pagina’s en vraagt dan ook een serieuze inspanning van ons, raadsleden, om ons er doorheen te worstelen om vooral om het geheel te begrijpen en laat net nu dit laatste niet direct evident te zijn op zo’n korte periode. Vrijdag 18 september kregen we het dossier in onze mailbox en vandaag 28 september wordt het voorgelegd ter goedkeuring”, aldus raadslid Lefever. “De bestuursmeerderheid heeft in dit dossier steeds de kaart getrokken van de ‘participatie voor de burgers’: de inspiratiemarkt, de uitgebreide inspraakronde, een driedaagse expo, bespreking in de adviesraden, overlegvergaderingen met bewoners van het Rekhof... Uiteraard heel positief en dat steunen wij ten volle. Maar waarom krijgen wij raadsleden niet net iets meer tijd om het geheel nog grondiger door te nemen en ons de inhoud eigen te maken? Waarom krijgen wij raadsleden geen commissievergadering waar het hele plan door deskundigen wordt toegelicht? We vragen om de stemming uit te stellen en het opnieuw te agenderen op de raad van oktober.”

Raadslid Lefever werd gesteund door raadslid Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) en raadslid Alex Colpaert (Groen). “Dat het kopgebouw, gericht naar markt, behouden blijft is prima. Maar de overige schoolgebouwen, die recenter zijn, afbreken is totaal onaanvaardbaar. De ondergrondse parking lijkt op het eerste zicht een oplossing om bovengronds meer ruimte te creëren voor groen en open ruimte, maar ongetwijfeld zullen zoveel extra parkeerplaatsen het aanzuigeffect op auto’s aanzienlijk verhogen. Werd er ook voldoende nagegaan of dergelijke ondergrondse parking wel mogelijk is?”, vroeg raadslid Colpaert zich nog af.

Geen uitstel

“U hoeft ons niet met de vinger te wijzen dat we hier al zoveel jaren mee bezig. We zaten met een partner en met die partner is het ganse dossier vertrokken vanuit het idee van een brede school, dat lag aan de basis. Waarom zitten we nu met een nieuw masterplan? Niet omdat wij van gedacht zijn veranderd”, reageerde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Onze partner is van gedacht veranderd. GO! heeft beslist om hun school op een andere locatie uit te bouwen en heeft als het ware gezegd: ‘jullie krijgen de volledige site en jullie mogen kiezen wat jullie ermee doen’. We moesten onze visie grondig herzien aangezien de site gegroeid werd. De burger werd betrokken en de inwoners hebben hun mening laten horen. Jullie waren ook uitgenodigd om naar de infomarkt of tentoonstelling te komen, de webinar te volgen.. Een uitstel tot stemming vind ik nu echt niet kunnen. Hier werden al veel documenten die veel dikker zijn en die waarschijnlijk door velen niet eens werden ingekeken goedgekeurd. Het uitstel gaan we dan ook niet toestaan.”

“Alle respect voor raadsleden die niet fulltime met politiek bezig zijn en hun zondag besteden aan het doornemen van deze dossiers. Maar als ik zie hoe onze adviesraden erin geslaagd zijn om in zo’n korte tijd een positief advies te formuleren, dan kan ik niet begrijpen hoe jullie dit niet kunnen”, voegde schepen Loes Vandromme (CD&V) toe.