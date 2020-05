Geen Uit-kalender in mei en juni Laurie Bailliu

04 mei 2020

14u29 0 Poperinge Voor mei en juni zal er geen Uit-kalender als bijlage bij de Stadskrant verschijnen, omdat activiteiten momenteel nog niet kunnen doorgaan.

Het stadsbestuur besliste eerder al om alle stadsevenementen tot eind juni af te gelasten of indien mogelijk uit te stellen. De Stadskrant, zal net zoals in april, voor mei en ook voor juni geen UiT-kalender bevatten. In de Stadskrant van mei zal je, in het midden, wel uitzonderlijk een handig zomeraanbod vinden voor kinderen. De Stadskrant van mei valt van maandag 4 tot en met donderdag 7 mei in je brievenbus. De editie van juni komt er tussen 8 en 11 juni.