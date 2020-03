Geen terrasbelasting voor 2020 in Poperinge Laurie Bailliu

19 maart 2020

15u15 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur heeft de terrasbelasting voor het jaar 2020 opgeschort naar aanleiding van de coronacrisis.

“Cafés en restaurants zijn sinds zaterdag 14 maart verplicht gesloten en zwaar getroffen. Het college van burgemeester en schepenen vraagt tijdens de eerstvolgende gemeenteraad om de terrasbelasting voor het jaar 2020 op te schorten naar aanleiding van de coronacrisis. Horecaondernemers moeten dus in 2020 geen belasting betalen om hun terras te plaatsen”, klinkt het bij het Poperingse schepencollege. In maart is er alvast geen zitting van de gemeenteraad. Voorzitter van de gemeenteraad Isabel Lebbe besliste tot de afgelasting van de zitting van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van AGB De Kouter van 30 maart. De eerstvolgende zitting, mits normalisering van de situatie, is gepland op maandag 26 april.