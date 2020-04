Geen speelpleinwerking tijdens de paasvakantie? Dan maar online kinderen animeren Laurie Bailliu

09 april 2020

18u00 0 Poperinge De animatoren van speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge zouden deze paasvakantie opnieuw kinderen met open armen ontvangen, maar daar heeft het coronavirus uiteraard verandering in gebracht. Via opdrachten op Facebook proberen ze de kinderen toch dagelijks wat te animeren en het speelplein levendig te houden. Het speelplein pakt ook uit met een paasactie.

“Normaal zijn we twee weken openen in de paasvakantie, maar helaas zijn we gesloten door de coronacrisis. Er komen in de voormiddag doorgaans tachtig kinderen en in de namiddag mogen we meestal meer dan honderd blije gezichtjes verwelkomen tijdens de paasvakantie”, zegt hoofdanimator Martijn Ooghe. Sinds eind vorig jaar neemt Martijn, samen met Jens Decaesteker, de taak van hoofdanimator voor zijn rekening. “Jens en ik zijn nog maar sinds kort eindverantwoordelijke en we vinden het dan ook jammer dat we nu het speelplein moeten sluiten.”

Leuke opdrachten

Om het speelplein levendig te houden plaatsen de animatoren elke dag een leuke opdracht voor de kinderen op hun sociale media. “Op deze manier bezorgen we hen een leuk moment en we kunnen ons als animator uitleven in het maken van coole filmpjes. De opdrachten omvatten knutselwerkjes, uitdagingen... Ik kan nog niet verklappen wat de volgende opdrachten gaan zijn, maar er zitten enkele pareltjes tussen”, lacht Martijn. “Tijdens de paasvakantie worden er filmpjes gepost. We krijgen veel toffe reacties van ouders, kinderen en medemoni’s. Sommigen sturen ons een foto of filmpje terug van hun resultaat. We merken dat ons initiatief goed ontvangen wordt.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Naast de dagelijkse opdrachten pakt het speelplein ook uit met een paasactie. “De paashaas komt normaal op het speelplein langs met paaseitjes, maar ook de paashaas moet voorzichtig zijn om niet ziek te worden en om niemand ziek te maken. De kindjes zijn uiteraard ook niet op het speelplein, maar de kinderen verdienen wel hun paaseitjes. Daarom heeft de paashaas gevraagd of alle kinderen zondag een mandje willen buitenzetten aan de voordeur.”