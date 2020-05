Geen Special Olympics voor De Lovie, maar coaches bieden troost met filmpje Laurie Bailliu

22 mei 2020

14u22 0 Poperinge De 38ste editie van Special Olympics Belgium moest wegens COVID-19 geannuleerd worden. De Lovie vzw neemt al sinds de opstart deel aan de Spelen. De coaches maakten een filmpje voor de atleten en supporters, als pleister op de wonde.

“De gezondheid van de 3.400 atleten, 1.200 coaches en 2.000 vrijwilligers mocht niet in gevaar gebracht worden, dus werd deze editie geannuleerd. De Lovie vzw neemt al sinds de opstart deel aan de Spelen die telkens tijdens het verlengde weekend van OLH-Hemelvaart plaatsvinden. Antwerpen zou gaststad zijn van de Nationale Spelen 2020”, vertelt Birgit Provoost van De Lovie vzw.

“Onze ploeg telt 23 atleten, 6 coaches en enkele vrijwilligers. De disciplines waar we aan deelnemen zijn: badminton, atletiek, zwemmen en ritmisch gymnastiek. De Spelen zijn een vaste waarde in het hart van velen. Het is een sportfeest waar we elk jaar reikhalzend naar uitkijken. De ontgoocheling is dan ook groot dat ze dit jaar niet doorgaan. Om onze atleten en hun supporters een hart onder de riem te steken, hebben de coaches een filmpje gemaakt als pleister op de wonde.”

Dat filmpje kan je hieronder bekijken.



