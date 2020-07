Geen Parkconcerten in Poperinge, maar wel acht concerten, met onder andere Mama’s Jasje Laurie Bailliu

08 juli 2020

15u14 0 Poperinge De traditionele Parkconcerten in Poperinge zijn met een jaartje uitgesteld, maar de stad ging wel op zoek naar een alternatief met de nieuwe concertreeks ‘Luisteren toegestaan’. In juli en augustus kun je in een coronaveilige omgeving genieten van acht concerten op acht donderdagen en dat op vier verschillende locaties. Onder andere Mama’s Jasje vervolledigt de line-up van de ‘Luisteren toegestaan’-concerten.

Wie een concert wil meepikken, moet zich vooraf inschrijven met zijn bubbel. Plaatsen zijn beperkt tot maximum honderd mensen per avond. Op 9 juli om 20.30 uur strijkt Vos & Wezel neer in de tuin van het Talbot House. Vue Sur Mer is er op 16 juli om 20.30 uur, ook in de tuin van het Tablot House. Beide optredens kosten 20 euro, streekbier en keuze uit hapjes van een foodtruck inbegrepen.

In het Burgraaf Frimoutpark komt op 23 juli om 20.30 uur Panienki langs. Een ticket kost vijftien euro, twee drankjes en een mandje vol streeklekkers inbegrepen. Op 30 juli zakt Mama’s Jasje om 20.30 uur af naar het Burggraaf Frimoutpark. Peter Van Laet brengt een unplugged set samen met zijn pianist en gitarist. Een ticket kost twintig euro, twee drankjes en mandje vol streeklekkers inbegrepen.

Red Bill Hillies komen om 6 augustus om 20.30 uur naar De Kinderbrouwerij in Reningelst. Je betaalt voor dit optreden tien euro. In het Burggraaf Frimoutpark komt Ann Lee op 13 augustus om 20.30 uur en Gentlemen op 20 augustus om 20.30 uur. Een ticket kost vijftien euro, twee drankjes en mandje vol streeklekkers inbegrepen.

In de tuin van het Museumhuis Lucien De Gheus komen op 27 augustus om 19 uur Alejandro Rivas Cottle en Karl Struyf langs met Zuid-Amerikaanse muziek. Leden betalen tien euro en niet-leden vijftien euro. Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be. Voor de andere optredens moet je vooraf reserveren via de webshop van Poperinge.