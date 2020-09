Geen Keikoppencarnavalstoet in 2021: “Coronaproof organiseren is niet mogelijk” Laurie Bailliu

07 september 2020

15u15 6 Poperinge De organisatie van het Keikoppencarnaval heeft nu al beslist om volgend jaar geen Keikoppencarnavalsstoet te organiseren. Alle andere evenementen tijdens het carnavalsweekend gaan wel door. “Een stoet waar er een gemiddelde van 20.000 bezoekers is, dat is niet aan de orde.”

De eerste vergadering van het nieuwe, Poperinge carnavalsseizoen heeft het Keikoppencarnaval al achter de rug. “Daar stond één enkele vraag centraal: Hoe moeten wij het Keikoppencarnaval organiseren met alle huidige richtlijnen rond Covid-19? Het grootste probleem dat wij ooit meegemaakt hebben in de rijke geschiedenis van het Keikoppencarnaval, maar die voor iedere organisatie en vereniging even moeilijk is”, zegt Lieven Ryckbosch van het Keikoppencarnaval.

Sponsoring

Dit jaar zag de organisatie het Poperingse carnavalsweekend in het water vallen door de coronacrisis en ook hun alternatieve carnavalsweekend in augustus moest geannuleerd worden. “Met een alternatief plan voor de editie 2021 trokken wij richting burgemeester Christof Dejaegher en zijn schepencollege. Door alle maatregelen was het snel duidelijk dat een Keikoppencarnavalstoet, waar er een gemiddelde van 20.000 bezoekers is, niet aan de orde is. Als organisatie is het met behulp van Poperinge en alle mogelijke instanties niet realiseerbaar om alle controles uit te voeren die nodig zijn, laat staan dat er tegen maart 2021 al grootschalige evenementen mogen plaatsvinden met meer dan 400 personen.”

Om een stoet te organiseren rekent de organisatie op veel sponsoring. “In deze tijden waar voor veel zelfstandigen, horecazaken… het water al aan de lippen staat, kunnen wij ons niet veroorloven om sponsoring rond te halen, niet wetende of alles opnieuw geannuleerd zal worden of niet”, vult stoetverantwoordelijke Jeroen Horré aan.

lees verder onder de foto.

Carnavalsweekend

“De beslissing om geen Keikoppencarnavalsstoet te organiseren nemen we nu al, om alle mogelijke hoop te ontnemen zodat er nadien geen grote teleurstelling of discussies volgen. Als organisatie beginnen we heel vroeg aan de plannen voor het nieuwe carnavalsjaar. Iedereen weet dat wij een groot deel van onze stoet moeten aankopen. Vele steden die deelnemen hebben reeds de knoop doorgehakt voor een volledige afgelasting. Onze groepen willen we niet zoals vorig jaar dan op het laatste moment, na al hun gedane werk, teleurstellen dat het weer niet zou doorgaan. Tijdens ons gesprek met de burgemeester en enkele schepenen hebben we gepleit voor een ondersteuning van de stad naar de groepen toe. Zo kunnen ze hun vaste kosten wat dekken. Het is voor niemand gemakkelijk”, zegt Lieven.

“We hopen in 2022 op een normaal carnavalsjaar,met een nieuwe prins. Voor huidig prins Ditn en zijn hofmaarschalk Pedro voorzien we volgend jaar iets speciaal, want zijn hebben ‘hun’ weekend nog niet gekregen”, aldus Jeroen.

“Alle andere carnavalsevenementen gaan wel door. Die zijn veel kleinschaliger om te organiseren en daar kunnen wij korter op de bal spelen qua organisatie of eventuele annulatie”, benadrukt Lieven. “De Kindercarnavalsstoet en onze kindernamiddag hopen we wel te kunnen realiseren. Voor de kinderstoet kijken we in de richting van een alternatieve route met minder toeschouwers. Mashjern is al jaren traditie en we hopen die in ere te kunnen houden. Alles hangt af van de coronasituatie op dat moment. Een grote carnavalstoet coronaproof laten doorgaan, is niet haalbaar.” Alle Poperingsche carnavalsverenigingen werden op de hoogte gebracht over het aankomende Keikoppencarnaval. “We begrijpen de teleurstellingen van de groepen, maar velen reageerden begripvol op onze beslissing. We zullen zeker en vast proberen dat het carnavalsweekend 2021 toch de nodige sfeer in de stad brengt!”, zegt Lieven.