Geen julifoor, maar toch oliebollen in Poperinge Laurie Bailliu

24 juni 2020

14u11 0 Poperinge Kermissen blijven tot nader order verboden. Met spijt in het hart moest de stad Poperinge dus ook de julifoor van 4 tot en met 13 juli annuleren. Drie oliebollenkramen, die traditioneel op de julifoor staan, zullen wel één weekend naar het stadscentrum afzakken.

“Om het leed te verzachten en de Poperingenaars toch een kermisgevoel te geven, gaan we de drie oliebollenkramen die traditioneel op de julifoor staan één weekend naar het stadscentrum uitnodigen”, zegt stad Poperinge. “Dat oliebollenweekend staat gepland op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli, telkens van 16 tot 23 uur. Gino Stappers neemt zijn traditionele plaats in op de Paardenmarkt. John Daelman (Gezondheidsapotheek) staat op de Grote Markt en Charles Hallaert (Gents gebak Pauwels) krijgt een plaats bij het stadhuis. De drie uitbaters serveren alleen oliebollen en hanteren dezelfde prijzen. Ze nemen de nodige maatregelen om de verkoop veilig te houden. In ruil voor deze stadsactie geven de drie uitbaters elk zeshonderd gratis oliebollen aan de bewoners en het personeel van rusthuizen Proventier, O.-L.-V.-Gasthuis en Emmaüs.”