Geen ‘Feest van het Paard’ in Krombeke Laurie Bailliu

19 april 2020

15u34 0 Poperinge ‘Feest van het Paard’ is een traditie geworden in Krombeke. Eind juni zou de 108ste editie plaatsvinden. De komende editie van maandag 22 juni werd geannuleerd.

“Normaal gezien is de maand april voor ons een bijzonder drukke maand om de voorbereidingen te treffen richting ons ‘Feest van het Paard’. Dit jaar beslist het coronavirus daar echter helemaal anders over. Rekening houdend met de diverse maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, ter bescherming van de gezondheid van ons allemaal, is het voor ons bestuur onmogelijk om een volwaardig feest te organiseren”, laat Marnix Lemahieu van vzw Folkl. Paardenkoersen Krombeke weten, namens het bestuur. “Daarom zien wij ons verplicht onze paardenkoersen, dit jaar voorzien op maandag 22 juni 2020, te annuleren. Laat ons meteen afspraak maken op maandag 21 juni 2021 voor de 108ste editie. Laten we hopen dat we dan terug de trots van Krombeke, de jaarlijkse paardenkoersen, kunnen organiseren. Draag zorg voor je gezondheid en zorg goed voor elkaar!”