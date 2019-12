Geen doorgaand verkeer in Nederlandlaan LBR

09 december 2019

De Nederlandlaan wordt geweerd voor het doorgaand verkeer.

De nieuwe frietfabriek van Aviko wordt gebouwd in de Nederlandlaan op industriezone Sappenleen in Poperinge. Het wordt een nieuwe productievestiging voor diepvriesfrieten en aardappelvlokken op de industriezone. In september 2021 hoopt het bedrijf de nieuwe fabriek in gebruik te nemen. Om de werken vlot en veilig te laten gebeuren wordt de Nederlandlaan geweerd voor het doorgaand verkeer.