Geen Donkere Ommegang en Pameltjemaandag in Poperinge Laurie Bailliu

18 juni 2020

16u19 0 Poperinge De Maria-Ommegang trekt dit jaar niet door de Poperingse binnenstad door de coronacrisis. Het beeld op de Mariawagen trekt wel ‘alleen’ door de straten. De Donkere Ommegang en ook de Pameltjemaandag gaan niet door.

“Zoals al eerder vermeld trekt de jaarlijkse Maria Ommegang dit jaar niet door de Poperingse binnenstad wegens de coronapandemie. De veiligheid kan niet gewaarborgd worden. Het beeld op de Mariawagen gaat wel ‘alleen’ uit op het normale uur zonder gelovigen er achter aan”, zeggen Wilfried en Rita in naam van het Ommegangcomité en de priesters van de Pastorale Eenheid.

“We hebben samen met de burgemeester en deken Miguel beslist dat de Donkere Ommegang en Pameltjemaandag ook niet kunnen plaatsvinden, omdat het hier telkens om een ‘bidprocessie’ gaat en dit een vorm van samenscholing is. Het Mariabeeld alleen laten de ommegang doen is ook geen zinvolle optie. Iedereen kan uiteraard op zichzelf de ommegang doen naar eigen vermogen. Alle vieringen tijdens de noveen gaan door op de normale uren maar achter gesloten deuren, omdat alle eucharistievieringen live worden gestreamd via de computer. Later volgt nog meer uitleg via welke kanalen alles kan gevolgd worden. Dit jaar is er uitzonderlijk ook geen kinderzegening op maandag 6 juli in de namiddag.”