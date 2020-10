Geen coronabesmettingen in OLV Gasthuis en Emmaüs, maar toch aangepaste bezoekregeling Laurie Bailliu

13 oktober 2020

16u04 0 Poperinge In de woonzorgcentra Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis en Emmaüs in Poperinge is er een aangepaste bezoekregeling van kracht. Voorlopig zijn er nog geen coronabesmettingen in beide woonzorgcentra. Het aantal bezoekers per bewoner worden opnieuw beperkt.

In het OLV Gasthuis (OLVG) en Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis werden voorlopig nog geen coronabesmettingen vastgesteld. “We houden de vinger aan de pols en bewoners worden heel snel getest bij mogelijke symptomen. Er werd tot nu toe ook steeds een wekelijkse steekproef van 60 medewerkers preventief getest via speekseltest om de zaken snel te kunnen opvolgen”, zegt Mieke Vandeputte, algemeen directeur.

Sinds deze week is er ook een aangepaste bezoekregeling van kracht. Het aantal bezoekers per bewoner worden opnieuw beperkt. Elke bewoner mag in de periode van 12 oktober tot en met 8 november bezoek krijgen van 2 vaste personen. “We begrijpen heel goed dat dit voor families waar meer dan 2 kinderen zijn niet zo evident is, maar als we tot nu toe keken naar het aantal bezoekers kwamen in OLVG bijvoorbeeld tot 500 unieke bezoekers per week in het WZC langs. Dit is in deze periode met de huidige cijfers in de maatschappij veel te veel. Door te beperken tot max. 2 vaste bezoekers kunnen we dit terugbrengen naar 250 à 300 unieke bezoekers wat nog niet zonder risico is, maar we wensen bezoek zo lang mogelijk toe te laten voor onze bewoners. Ook in de maatschappij wordt iedereen gevraagd het aantal contacten te beperken”, legt Mieke uit.

“Vandaar mijn uitdrukkelijke oproep naar alle families en bezoekers om de richtlijnen en de voorzorgsmaatregelen zoals goede handhygiëne, afstand houden en een mondmasker correct, en dat is over mond en neus, dragen gedurende het ganse bezoek heel nauwgezet op te volgen. Ook voor onze medewerkers wordt het correct toepassen van alle voorzorgsmaatregelen dagelijks in kleine groepjes herhaald en toegelicht.” Meer informatie over de aangepaste bezoekregeling kan je nalezen op www.gasthuis.be.