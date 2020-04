Geen coronabesmettingen in Huize Proventier, OLV Gasthuis en Emmaüs: “Maar alle voorbereidingen zijn getroffen voor een eventuele uitbraak” Laurie Bailliu

09 april 2020

16u15 0 Poperinge Tot op vandaag zijn er in WZC Huize Proventier in Poperinge geen coronabesmettingen, maar alle voorbereidingen zijn getroffen om bij een eventuele uitbraak snel een cohorte afdeling voor besmette bewoners op poten te kunnen zetten. Ook in WZC Onze-Lieve Vrouw Gasthuis en WZC Emmaüs blijven ze voorlopig gespaard van besmettingen.

“Gelukkig hebben we tot op vandaag geen besmettingen in Huize Proventier. We hebben reeds een 20-tal bewoners getest die een symptoom hadden, maar de test was telkens negatief”, schepen van woonzorgbeleid, Bryan Vanderhaeghe (Same). “Wij gebruiken hiervoor de moleculaire PCR-test, met een hoge correctheid. Niet de tests waar vandaag zoveel om te doen is in de media. Wij behoren niet tot de geselecteerde woonzorgcentra die iedereen kan testen met sneltesten.”

Cohorte afdeling

De maatregelen die er waren blijven gelden in het woonzorgcentrum. “Dat betekent geen bezoek. Werknemers meten tweemaal per dag de temperatuur.. We hebben alle voorbereidingen getroffen om bij een eventuele uitbraak snel een cohorte afdeling voor besmette bewoners op poten te kunnen zetten. Zo zijn we momenteel schikkingen aan het treffen om een deel van de administratieve vleugel op het gelijkvloers van Huize Proventier als kamers in te richten. Vanzelfsprekend hopen we dat we dit scenario niet hoeven te activeren. Maar toch is het belangrijk dat we bij een eventuele uitbraak snel kunnen schakelen”, zegt schepen Vanderhaeghe.

Jobstudenten die nu aanwezig zijn moeten altijd en overal een mondmasker dragen, ook als ze niet in de buurt van de bewoners zijn. “Vaste medewerkers vragen we om ook bij de vermoedelijk niet-COVID-19 besmette bewoners een mondmasker op te zetten wanneer ze de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen. We denken dan bijvoorbeeld aan maaltijdbegeleiding, stappen aan de arm… Dit weekend komt er een levering aan van iets meer dan 1000 chirurgische maskers type II én IIR toe van de Vlaamse overheid. Dit zijn niet de echt goede FFP2 maskers, maar met de maskers die we krijgen zijn toch een opsteker. Ze zorgen er vooral voor dat de drager niemand besmet”, zegt Vanderhaeghe. “

“Daarnaast zijn er nog de opnames. Omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nu meer dan ooit willen opnemen, zullen we ook in Huize Proventier nieuwe opnames laten doorgaan. We doen er evenwel alles aan om de veiligheid van iedereen hierbij te garanderen. We nemen nog mensen op. Als ze van het ziekenhuis komen vragen we een test. is de test negatief, dan nog blijft de persoon drie dagen in quarantaine. Bij personen die niet uit het ziekenhuis komen, doen we zelf de test en dezelfde procedure.”

Outbreakplan

Ook de woonzorgcentra Onze-Lieve Vrouw Gasthuis en Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis, blijven voorlopig gespaard van besmettingen. “We volgen dit van dag tot dag goed op”, zegt Mieke Vandeputte, algemeen directeur. Wij hebben naar familie en het ruime publiek een uitgebreide pagina, covid-19, op onze website. Daar staat heel wat informatie, onder andere ook ons outbreakplan. Er zijn geen besmettingen, maar we nemen onze verantwoordelijkheid om ons voor te bereiden op een eventuele uitbraak.”

Bij een afzonderlijk geval van (vermoeden van) besmetting, wordt de bewoner in isolatie geplaatst op de eigen kamer. Een ernstig zieke bewoner kan, na overleg met de bewoner, de huisarts, de geriater en het zorgteam, opgenomen worden in het ziekenhuis. Wanneer er een cluster van besmettingen in huis is, zullen we overgaan naar ‘cohortzorg’. Dit betekent dat de besmette bewoners verhuizen naar een apart afgesloten (deel van een) afdeling. Zij zullen daar verzorgd worden door een aparte groep personeel. Deze medewerkers zullen niet meer op de andere afdelingen werken. Deze ‘cohortafdeling’ beschikt over eigen badkamer, sanitair, bureau, kleedkamer personeel,…

In wzc OLV Gasthuis zijn hiervoor beide zalen van het dagverzorgingscentrum voorbereid. In wzc Emmaüs, is de cohortafdeling voorbereid op de tweede verdieping, waar er 6 lege kamers zijn bij elkaar die kunnen afgescheiden worden van de rest van de afdeling.