Geen coronabesmettingen bij werknemers of bewoners in Huize Proventier Laurie Bailliu

06 mei 2020

14u15 0 Poperinge Positief nieuws in Huize Proventier in Poperinge. Er werden geen positieve gevallen van coronabesmettingen vastgesteld bij alle werknemers en bewoners.

“Vorige week werden alle werknemers en bewoners getest op besmetting door SARS-Cov-2, hierbij werden geen positieve gevallen vastgesteld. Dat geldt ook voor alle stagiairs en jobstudenten”, zegt schepen van Welzijn, Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Goed nieuws dat waarschijnlijk een resultaat is van een snelle lockdown, gedisciplineerde aanpak van het personeel en een dosis geluk. Dit is evenwel een momentopname. We willen deze goede cijfers behouden en waakzaam blijven.”

Wat familiebezoek betreft, geeft schepen Vanderhaeghe ook wat duidelijkheid. “Er gaan wat geruchten de ronde over het toelaten van familiebezoek. In Frankrijk, Wallonië en Brussel worden voorzichtige stappen gezet in het kader daarvan. Vlaanderen wacht op richtlijnen van de Task Force die zich hierover buigt. Huize Proventier zal hierin ook een voorzichtige houding blijven aanhouden, geen ondoordachte beslissingen nemen en de richtlijnen afwachten. In tussentijd blijven de veilige raambezoeken mogelijk. Als de Vlaamse overheid richtlijnen geeft in de richting van het toelaten van familiebezoek, zullen we eerst de zaken bestuderen en de nodige stappen zetten om alles veilig te laten verlopen alvorens er bezoeken worden toegelaten.”