Geen bezoek in woonzorgcentrum Benaja: “Wil de regering af van onze bejaarden?” Laurie Bailliu

16 april 2020

15u10 0 Poperinge In woonzorgcentrum Benaja in Oostvleteren wordt, ondanks de nieuwe maatregelen, geen bezoek toegelaten. “We zijn coronavrij en dat willen we zo houden”, klinkt het bij Marius Jacob, algemeen directeur van woonzorgcentrum Benaja.

Op de website van de gemeente Vleteren worden de nieuwe coronamaatregelen voor de gemeente Vleteren, tot en met 3 mei, op een rijtje gezet. Zo staat te lezen dat één vastgesteld persoon opnieuw op bezoek zou mogen komen in WZC Benaja in Oostvleteren, onder voorwaarde dat deze persoon geen ziekteverschijnselen vertoonde in de afgelopen 2 weken . Daarbij wordt vermeld dat het WZC moet gecontacteerd worden voor de correcte informatie. “Het klopt niet dat we naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen op bezoek toelaten in onze woonzorgcentrum”, zegt Marius Jacob, algemeen directeur van woonzorgcentrum Benaja.

“Op dit ogenblik is er in ons woonzorgcentrum nog geen enkele bewoners en/of medewerker met vermoeden van COVID-19. Door opnieuw bezoek toe te laten zou ons harde werk misschien voor niets zijn. Wij vinden het voor de gezondheid van onze bewoners en medewerkers dan ook op dit moment nog te vroeg om al bezoek toe te laten. Een versoepeling van onze maatregelen komt er dan ook momenteel niet. Dit moet goed uitgewerkt worden en dit per woonzorgcentrum. Wij weten elk wat ons eigen woonzorgcentrum aankan. Uiteraard blijven we inzetten op contact zoals raambezoeken, telefoongesprekken en videochats. Verder zijn we een project aan het opstarten om gestructureerd toch meer raambezoek toe te kunnen laten en het met elkaar communiceren te vergemakkelijken. We begrijpen zeker dat het verlangen naar direct contact met de familie heel groot is, maar ik denk dat het belangrijk is dat we volhouden en zorgen voor onze bewoners, voor onszelf en voor elkaar.”

Coherenter beleid

“We hebben enkel de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad gepubliceerd. Woonzorgcentrum Benaja beslist uiteraard zelf omdat het om een privérusthuis gaat”, benadrukt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Persoonlijk ben ik volledig tegen de beslissing om bezoek in rusthuizen toe te laten. Bejaarden zijn de grootste risicogroep waarvoor iedereen in zijn kot mag blijven. De economie ligt grotendeels plat, het publiek en sociaal leven ligt stil, en net voor de grootste risicogroep van bejaarden gaat men een versoepeling toestaan. Wil de regering af van onze bejaarden? Je zou het beginnen denken”, zegt burgemeester Mourisse.

“De Vlaamse regering zou dan toch het bezoek in rusthuizen verbieden. Onze Vlaamse en Federale regering zal toch een duidelijker en coherenter beleid moeten voeren. Zware inspanningen wordt van de bevolking verwacht. De bevolking zal niet meer dulden en zal op den duur de maatregelen niet meer volgen als ze vaststelt dat er geen degelijk beleid gevoerd wordt.”