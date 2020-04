Geen 34ste editie van Marktrock Poperinge: “Met pijn in het hart” Laurie Bailliu

25 april 2020

11u10 0 Poperinge De tweedaagse editie van Marktrock Poperinge op 28 of 29 augustus gaat niet door, dat heeft de organisatie vanmorgen beslist. De verjaardagseditie wordt noodgedwongen uitgesteld tot 2022.

De organisatie van Marktrock Poperinge heeft het advies van de Veiligheidsraad van vrijdagavond afgewacht om een definitieve beslissing te nemen. “Gisterenavond laat en vanmorgen vroeg heb ik samen met het bestuur zitten chatten over de toekomst van deze editie. Helaas, door de beslissingen die gisteravond zijn genomen door de Veiligheidsraad kunnen wij eigenlijk niet anders dan deze editie af te lassen”, vertelt voorzitter Bart Decrock. “Het is voor ons onmogelijk om nog te wachten tot begin juni om dan nog alles geregeld te krijgen. Ook veel van onze sponsors zitten volgens ons met de handen in het haar. Zonder onze trouwe sponsors is er te weinig budget om alles te financieren. Wij hebben dan ook de wijze beslissing genomen, denken we, door Marktrock Poperinge een jaartje te laten passeren. Met heel veel pijn in het hart, maar we begrijpen ook de beslissing van de Veiligheidsraad.”

Verjaardagseditie

De organisatie van Marktrock Poperinge haalde vorige week al aan dat ze begrip zouden hebben als zou blijken dat het stadsfestival dit jaar niet mocht georganiseerd worden. “Een plan B hebben we niet en de editie zou dit jaar gewoon geschrapt worden. Het enige jammerlijke zou zijn dat we dan volgend jaar geen feesteditie zouden hebben. Normaal zou dit jaar de 34ste editie zijn en dan volgend jaar onze 35ste verjaardag”, zei voorzitter Bart toen. De 34ste editie van Marktrock Poperinge zal dit jaar niet plaatsvinden op de Grote Markt van Poperinge en dat betekent dat ook de verjaardagseditie een jaar wordt uitgesteld.

De organisatie brengt de komende dagen alle betrokkenen op de hoogte van hun beslissing. “Denk maar aan onze artiesten, mensen van het podium, de klank en licht firma, het Rode Kruis, de brandweer, Stad Poperinge, de politie en uiteraard onze trouwe medewerkers. Ook onze medewerkers moeten we dit jaar teleurstellen. Onze jaarlijkse barbecue om hen te bedanken stond gepland op 30 mei en dit zal ook niet kunnen plaatsvinden”, zegt Bart.

Op 28 en 29 augustus zouden onder andere Belgian Quo Band, SONIC//FLOW en Crystal Moon op het podium van het tweedaagse stadsfestival staan. “De mogelijkheid zit erin dat we de voorschotten niet terug vragen en in de plaats daarvan wel een nieuwe overeenkomst voor 2021 afsluiten, maar dat is nog niet zeker. Ook nog even afwachten wat Crystal Moon zal doen, want het was normaal hun afscheidstournee. We spreken sowieso af op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus 2021.”