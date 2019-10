Gedeputeerde Vanlerberghe deelt mening over windmolens: “Niet in mijn achtertuin, maar waar dan wel?” LBR

25 oktober 2019

17u13 0 Poperinge Het poperingse gemeenteraadslid en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe heeft vrijdag op zijn persoonlijke website een epistel geplaatst over windmolens. “Ik pleit voor een kwantitatieve uitwerking. Waar plaatsen we tweehonderd extra windmolens? Dat zijn er gemiddeld drie per gemeente. Dat is haalbaar, we moeten het gewoon durven uittekenen”, zegt Vanlerberghe.

“Windmolens, groot of klein, onshore en offshore: het is booming business. Windenergie is economie. Er wordt wereldwijd fors geïnvesteerd in windparken. De hernieuwbare energie die wind oplevert, gaat de concurrentie aan met de fossiele brandstoffen. Dat is goed nieuws, want fossiele brandstoffen naar beneden halen is positief voor het klimaat, dus goed voor jou en voor mij”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Perceptie tegen

“En toch stel ik vast dat de publieke opinie niet altijd volgt. Windmolens hebben de perceptie tegen. Niet in mijn achtertuin. Maar waar dan wel? We moeten af van fossiele brandstoffen. Ze zorgen voor de grootste CO2-uitstoot en ze zijn nefast voor ons klimaat. We moeten nog meer inzetten op hernieuwbare energie uit zon en wind. De technologie is er en de productiekost daalt fors. Nu nog de burger overtuigen. Windmolens wekken nog altijd veel weerstand op. In West-Vlaanderen staan er nu negentig turbines. Om de doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen, moeten er minstens tweehonderd bijkomen. Dat is veel, maar vandaag staan in amper 15 van de 64 West-Vlaamse gemeenten windmolens”, gaat Vanlerberghe verder.

“De Vlaamse regering wil meer lokale bevoegdheid rond de inplanting van de windmolens. Dan moeten gemeentebesturen en hun inwoners overtuigd worden dat er geen alternatief is. Ze moeten afstappen van hun ‘nimby-reflex’ (not in my backyard, niet in mijn achtertuin, nvdr), want dat is de grootste rem op de groei van de windmolens. Die nimby-reflex is ingegeven door onwetendheid, ongenuanceerde krantenkoppen en een gevoel dat het allemaal nog niet echt dringt. Maar het dringt wel. Die boodschap moeten we brengen, want een geïnformeerde burger is minder geneigd defensief te reageren”, meent de gedeputeerde.

Gewoon durven

“Het is maar de vraag of een provinciaal beleid met bijhorende lijst van inplantingslocaties zal leiden tot een groter draagvlak. Ik ben sceptisch. Ik vrees dat die lijst wel eens erg kort zou kunnen uitvallen. Zeker als ‘nee’ een toegelaten antwoord is op de vraag of er in gemeente x of y windmolens kunnen bijkomen. Daarom pleit ik voor een kwantitatieve uitwerking. Waar plaatsen we die tweehonderd windmolens? Dat zijn er gemiddeld drie per gemeente. Dat is haalbaar, we moeten het gewoon durven uittekenen. Als dit plan er is, kan de burger participeren, ook financieel.”