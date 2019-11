Gault&Millau beloont onze chefs LBR

04 november 2019

16u51 0 Poperinge De Westhoek blijft goed scoren in de culinaire gids Gault&Millau. Zeven restaurants worden deze editie bekroond.

De culinaire gids Gault&Millau nam vorig jaar het restaurant Vinke uit Westouter voor het eerst op en ook in editie 2020 is de zaak terug te vinden in de Gault&Millau, met een score van 13 op 20. Twee Ieperse restaurants worden deze editie opgenomen. Découverte wordt bekroond met 13 op 20 en Hostellerie St-Nicolas krijgt opnieuw 16 op 20.

Restaurant Terminus uit Watou kreeg 12 op 20 en ‘t Hommelhof, ook uit Watou, gaat een half puntje achteruit en kreeg 13,5 op 20. In Poperinge prijkt restaurant Pegasus opnieuw met 15 op 20 in de culinaire gids. Hostellerie Kemmelberg uit Kemmel gaat iets achteruit en kreeg deze editie 12 op 20 toegekend.