Gastronomische beleving met ‘Chefs & Students for Charity’ in De Lovie Laurie Bailliu

06 februari 2020

17u59 1 Poperinge Chefs & Students uit de Westhoek organiseren een gastronomisch event in en voor De Lovie vzw op donderdag 5 maart. Het evenement gebeurt in samenwerking met gerenommeerde chefs en Hotelschool Ter Duinen. De opbrengst gaat naar de bouw van de nieuwe jongerencampus van De Lovie.

De Lovie organiseert voor de vierde keer een gastronomische beleving op het kasteeldomein De Lovie onder de noemen ‘Chefs & Students for Charity’. “Dit in samenwerking met gerenommeerde chefs en studenten van de Hotelschool Ter Duinen. Deze editie betrekken we ook ‘Students’ in onze titel voor het evenement, want ook zij zijn heel belangrijk”, zegt Brigitte Dewulf, dienst communicatie De Lovie vzw. ‘Chefs & Students for Charity’ vindt plaats op donderdag 5 maart om 19 uur op het kasteeldomein van De Lovie.

Chefs & Students

“Gastchef tijdens deze editie is Sébastien Ververken van Restaurant Vol-Ver* in Marke. De andere chefs die met een warm hart hun schouders onder dit gastronomisch event zetten zijn Bert Recour van Restaurant Pegasus uit Poperinge, Stefaan Couttenye van Gasthof ’t Hommelhof in Watou, Kris Pollentier van Restaurant Manoir Ogygia uit Poperinge, Dries Cloet en Vincent Deceuninck van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde, Pieter Verheyde van Restaurant Terminus in Watou en Thierry Cornelis van Restaurant de Kelle uit Koksijde. Frederik Vansteenkiste van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde is de zaalmeester”, zegt Brigitte.

De chefs creëren op het evenement een gastronomisch menu waarbij ook volop gekozen is voor authentieke en lokale streekproducten. “Ter gelegenheid van de 60ste jaar De Lovie staan ook hopscheuten van het hoeveproject van De Lovie op de menu. Deelnemers mogen zich verwachten aan een avond culinaire verwennerij van hoog niveau. Ook de Hotelschool van Ter Duinen is het project zeer genegen en verzorgt met de studenten van 6de jaar Hotel Technisch en 7de jaar Gastronomie dit ganse event. Het wordt een hartelijke ontvangst door enkele feeërieke jongeren van De Lovie vzw. De studenten podiumtechnieken van VTI Brugge zorgen opnieuw voor een prachtig lichtspektakel. Muzikanten van De Lovie vzw en 2 The Limits zorgen voor zalige muziek. Achteraf kan in het Kasteel in de Bar Lovie Lounge by Extremis nog nagenoten worden bij een lokaal streekbiertje.”

Jongerencampus

De opbrengst van Chefs & Students for Charity gaat naar de bouw van een nieuwe jongerencampus voor personen met verstandelijke handicap en mogelijks ook bijkomende medische en gedragsproblemen. “In dialoog en samen met het netwerk of andere organisaties werkt De Lovie vzw aan de kwaliteit van leven voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. De ondersteuning gebeurt aan huis, in een van onze locaties in de Westhoek of waar nodig. De duur varieert van even op adem komen of tijdelijke praktische hulp tot langdurige ondersteuning.” Met de bouw van een nieuwe jongerencampus wil De Lovie vzw investeren in een dynamische jongerenwerking. “De centrale inplanting op het woonpark, op een boogscheut van buso-school De Pinker, biedt heel wat kansen. De nieuwe jongercampus omvat 4 kleine groepswoningen voor 8 jongeren en 4 studio’s met de mogelijkheid tot logeren of langdurig verblijf. Ook de dagopvang wordt geïntegreerd in dezelfde infrastructuur”, klinkt het bij Brigitte.

“De voorbije jaren heeft de overheid lineaire besparingen doorgevoerd zowel op de werkingsmiddelen als op de infrastructuursubsidies. Bijkomend moeten voorzieningen tegen 2022, 25% van de middelen die gebruikt worden om de organisatie praktisch te doen draaien, inleveren. De nood aan bijkomende private middelen is voor deze jongerencampus absoluut noodzakelijk.”

Inschrijvingen

“Om de opbrengst maximaal aan de nieuwe jongerencampus te kunnen besteden is ook sponsoring heel welkom. Reeds heel wat partners helpen ons logistiek om dit mooie event te realiseren.” Reserveren gebeurt via chefsforcharity@delovie.be. Per persoon kost ‘Chefs & Student for Charity’ 150 euro (exlc. bar Lovie Lounge by Extremis). De plaatsen zijn beperkt. “Misschien een ideetje voor een leuk Valentijnsgeschenk: een gastronomisch event met heel wat beleving waarbij de opbrengst gaat naar een goed doel. Vorige editie waren 350 mensen aanwezig.” Wie de nieuwe jongerencampus wil steunen kan dat via een overschrijving op rekeningnummer IBAN BE73 0011 9652 0460 van De Lovie met vermelding ‘gift Chefs for Charity’. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u automatisch een fiscaal attest.