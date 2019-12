Gaëlle opent pop-upwinkel in gerenoveerde kapel uit 1858: “TUS atelier is een combinatie van twee passies: design en interieur” Laurie Bailliu

02 december 2019

16u58 8 Poperinge Interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke opent dit jaar haar pop-upwinkel van TUS atelier, met alles voor interieur, lifestyle en kinderen in een verborgen parel. Een gerenoveerde kapel uit 1858 in het centrum van Poperinge vormt dit jaar het unieke decor voor haar initatief.

Het TUS atelier - TUS is West-Vlaams voor thuis - is een unieke combinatie van interieur, design en webshop en is het project van interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke (32) uit Westouter. “Mijn webshop TUS atelier met toffe decoratie, unieke accessoires en hippe spulletjes en mijn job als interieurarchitect zijn een combinatie van mijn twee passies”, zegt Gaëlle Vervaeke. “Vaak willen mensen de spulletjes van de webshop in het echt zien, daarom dus een pop-up. Met de kerst- en eindejaarsperiode in zicht is dit het ideale moment. Je vindt er heel wat interieur- en lifestyle producten, maar ook leuke spulletjes voor kinderen.”

Muurschilderingen

Vorig jaar vond je de pop-up in Westouter, maar nu dus in Poperinge. “Dit jaar zitten we in een uniek pand, een gerenoveerde kapel uit 1858 in de Peperstraat in het centrum van Poperinge. Via via heb ik dit pand ontdekt. Het was een lege ruimte en de eigenaar vond het prima dat we er in december een pop-up zouden openen. Ik kan eeuwig blijven kijken naar de muurschilderingen. Het is echt prachtig.”

Memoriesteen

De gerenoveerde kapel is de onbekende parel van eigenaar Filip Lebbe. “De kapel werd onder handen genomen, maar we hebben er bewust voor gekozen de authenticiteit te bewaren. Het dak, de elektriciteit en de verlichting zijn vernieuwd en ook een deel van de muren werd geschilderd omdat ze in te slechte staat verkeerden. Een groot deel van de 19de-eeuwse muurschilderingen van de kapel kun je nog altijd zien en dat zullen we ook zo laten”, verzekert Filip van Filip Lebbe Decoratie, schilderwerken en kleuradvies. “Historicus Kristof Papin heeft ons de geschiedenis van deze kapel bezorgd. Het is een goed bewaarde congregatiekapel uit 1856. In de bekende erfgoedoverzichten wordt deze kapel nooit opgenomen omdat ze amper bekend was. De oorsprong van de kapel gaat terug op de erfpacht voor 99 jaar die op 1 oktober 1856 werd verleend door Ambrosius Lebbe, geen verre familie, aan E.H. Ludovicus Nollet, pastoor uit Westouter. De kapel werd volgens de memoriesteen die in de gevel van de kapel werd ingemetseld, gebouwd in 1858. Ambrosius Lebbe was een landbouwer en had het toen nog onbebouwde stuk grond geërfd van zijn zus. Zij bezat ook het nabijgelegen huis. Waarom priester Nollet daar een kapel heeft gebouwd en dan nog op erfpachtgrond is niet duidelijk. De grond waarop hij de kapel bouwde en het huis ernaast heeft hij later in volle eigendom verworven”, weet Filip.

Lourdesgrot

“Nollet was priester in Westouter. Hij bouwde een kapel in Poperinge en stichtte een Mariacongregatie. De kapel is versierd met 19de-eeuwse neogotische muurschilderingen. Hij bouwde ook een kapel op de Rodeberg en in 1875 was hij een van de eerste uit de streek die een Lourdesgrot bouwde na een bedevaart naar Lourdes. De kapel en het huis in Poperinge heeft hij op 10 januari 1881 verkocht voor drieduizend Belgische frank (75 euro, nvdr) aan juffrouw Hortensia Du Flour uit Poperinge. Een jaar later nam hij ontslag als pastoor van Westouter. Priester Nollet werd geboren in 1819 en stierf in 1899. In 1904 schonk juffrouw Hortensia Du Flour de woning en de kapel aan de kerkfabriek van Sint-Bertinus.”

Wat er in de toekomst met de kapel zal gebeuren, weet Filip nog niet. “Mijn vrouw en ik zullen het daar eens over moeten hebben, maar voorlopig weten we het nog niet.”

Nog tot 31 december vind je de pop-upwinkel van TUS atelier in de Peperstraat 1 in Poperinge. Meer info op www.tus-atelier.be.