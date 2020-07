Ga veilig naar de vrijdagmarkt met deze afstandsambtenaren Laurie Bailliu

01 juli 2020

14u59 0 Poperinge Op de vrijdagmarkt zullen ludieke afstandsambtenaren zorgen voor de nodige afstand tussen de bezoekers van de markt.

Er is een iets andere opstelling van de vrijdagmarkt in Poperinge sinds de wekelijkse markten opnieuw mogen doorgaan. “We hebben een eenrichtingsparcours met ingang via de Gasthuisstraat en uitgang ter hoogte van het Stadhuis. Aan de in- en uitgang kun je telkens handontsmetting vinden. Afstand bewaren blijft dé manier om de virusverspreiding tegen te gaan en daarom zorgen ludieke afstandsambtenaren voor de nodige afstand tussen de bezoekers van de markt op vrijdag 3 juli”, klinkt het bij Stad Poperinge.

Op vrijdag 14 augustus van 9.30 tot 12 uur worden de kinderen geanimeerd met fantastische ballondecoraties. De zomervakantie wordt op 28 augustus muzisch afgesloten met een vrijdagmarkt opgefleurd met accordeon.