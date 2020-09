Fysiek contact opnieuw mogelijk in Huize Proventier Laurie Bailliu

04 september 2020

17u57 0 Poperinge Bezoekers uit de sociale bubbel van de bewoner kunnen voortaan fysiek contact hebben met hun familielid. Bezoek op de afdeling wordt wel nog ontraden.

In Huize Proventier werd met babbelboxen, uitgebreide inzet van animatie en bezoek in de bistro het welzijn van de bewoner zoveel mogelijk voorop geplaatst. “Nu er nieuwe richtlijnen zijn van de Vlaamse overheid werd de bezoekregeling uitgebreid. De versoepelingen zijn mogelijk, omdat er momenteel geen positief geteste bewoners of personeelsleden in Huize Proventier zijn. Dat betekent dat bewoners, families en personeel, goed werk hebben geleverd en de besmetting hebben kunnen buiten houden. We hopen met z’n allen dat dit zo kan blijven”, benadrukt schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen).

“Bezoekers uit de sociale bubbel van de bewoner kunnen voortaan fysiek contact hebben met hun familielid. Het plexiglas verdwijnt en een mondmasker is aan tafel in de Bistro niet nodig. In de Bistro kunnen meer dan 2 bezoekers tegelijkertijd langskomen zolang ze in de sociale bubbel van de bewoner zitten. Bistrobezoek wordt uitgebreid naar de zondag.” Het is wel nog steeds verplicht om een afspraak te maken als je op bezoek wil gaan. Een afspraak maken, gebeurt via het nummer 057/34.65.80 van 9 uur tot 12 uur en 13.30 uur tot 16 uur. Voor weekendbezoek kan je bellen tot uiterlijk 11.45 uur op vrijdag. In het weekend kan je niet reserveren, ook niet via de afdeling. Tijdens de week kunnen bezoekers langskomen van 13.30 tot 16.00 uur. In het weekend pas vanaf 13.45 uur.

Voorziening vrij verlaten

“De bewoner kan de voorziening vrij verlaten, zowel voor een wandeling als voor een bezoekje bij familie, dit na overleg met het diensthoofd van de afdeling. We menen dat de huidige Bistro‐bezoekjes een goed evenwicht bieden tussen veiligheid en welbevinden van de bewoners, zeker nu er daar binnen de bubbel geen afstand meer moet gehouden worden. Vandaar dat we graag nog even bezoek op de afdeling willen ontraden. Families die behoefte hebben om een bezoek op kamer te mogen brengen, nemen hieromtrent contact op met het diensthoofd om de noodzaak of wenselijkheid te bespreken. Evidente voorbeelden van toegelaten kamerbezoek zijn palliatieve situaties, medische‐ of zorgnoden… Bezoek in de leefruimtes blijft hoe dan ook niet mogelijk omdat de afstandsregel tussen de families onderling er moeilijk te respecteren is.”