Fusie maatwerkbedrijven InterWest-Sowepo uitgesteld LBR

26 juni 2019

18u00 1 Poperinge De maatwerkbedrijven Sowepo (Poperinge) en Interwest (Veurne & Diksmuide) lieten in maart weten dat ze een intentieverklaring ondertekend hadden om de krachten te bundelen. Die fusieplannen worden nu uitgesteld.

Bij maatwerkbedrijven Sowepo (Poperinge) en Interwest (Veurne & Diksmuide) was het plan er om begin volgend jaar te gaan fuseren. Met de samenwerking willen ze de bestaande werking van de maatwerkbedrijven versterken en de tewerkstelling verzekeren. Walter Bilcke (Sowepo) wed aangesteld als fusiemanager. “In maart informeerden we iedereen over de fusieplannen tussen Sowepo en Interwest. Enkele weken terug werden wij evenwel door de overheid geïnformeerd dat er een belangrijke onzekerheid bestaat over de juridische grond van een fusie tussen een sociale werkplaats en een beschutte werkplaats. Deze onzekerheid impliceert dat wij de fusie voor onbepaalde tijd “on hold” hebben geplaatst”, zegt Walter Bilcke, algemeen directeur Sowepo vzw. “Ondertussen stellen we vast dat door InterWest en Sowepo reeds op verschillende gebieden goed is samengewerkt en dat we in veel domeinen complementair zijn als organisaties. Wij wensen dan ook vanuit een positie van ‘preferred partnership’ de samenwerking tussen onze beide bedrijven verder inhoud te geven.”