Freddy De Vadder brengt humor in Roesbrugge LBR

29 november 2019

16u08 0 Poperinge Comedy in Roesbrugge-Haringe verwelkomde Freddy de Vadder en die zorgde voor de nodige dosis humor.

Het optreden van Freddy De Vadder kon op heel wat belangstelling rekenen. Een maand op voorhand was het optreden al volledig uitverkocht. Zijn optreden in Roesbrugge-Haringe werd een succesvolle passage. “Op 19 december hebben we nog een optreden van Gunther Lamoot. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar”, klinkt het bij Handelscomité Roesbrugge-Haringe. “De comedy-optredens zijn een organisatie van het dit jaar opgerichte handelscomité Roesbrugge-Haringe met een aantal enthousiaste zelfstandigen/handelaars.” Tickets en info via www.bijdepottenbakker.com.