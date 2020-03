Freddy (66) is overleden aan het coronavirus: “Hij deed alles voor zijn kinderen en kleinkinderen” Laurie Bailliu Christophe Maertens Lieven Samyn

24 maart 2020

17u36 42 Poperinge Poperingenaar Freddy Sergier (66) is de eerste persoon die in het Jan Yperman Ziekenhuis (JYZ) bezweken is aan het coronavirus. De man had andere onderliggende gezondheidsproblemen. “Papa deed alles voor zijn kinderen en kleinkinderen”, zegt zijn zoon Dries.

“Papa was iemand die zichzelf voor zijn kinderen en kleinkinderen wegcijferde. Hij deed alles om ons gelukkig te maken”, zegt zijn zoon Dries Sergier. De Poperingenaar sukkelde al 35 jaar met zijn gezondheid. “Hij had reuma, psoriasis en de ziekte van Bechterew. Dat is een aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom ontsteken. Hiervoor nam hij elke dag een grote hoeveelheid medicatie en dat zorgde ervoor dat zijn algemene gezondheidstoestand al serieus achteruit was gegaan. Heel vroeger was papa schrijnwerker en daarna hield hij nog de cafetaria van het Poperingse zwembad open. Hij werkte nog in een beschutte werkplaats tot zijn ziektes dat niet meer toelieten.”

Coma

Ondanks zijn verlaagde immuniteit had Freddy geen schrik voor het coronavirus. “Hij kwam zelf zelden buiten. Met het gezin hadden wij ook al enkele weken niet meer langs geweest, omdat hij zeker niet ziek zou worden. Ik had namelijk griep en werd nadien ook positief getest op het coronavirus. We hebben allemaal wel wat symptomen gehad, maar ik ben de enige die effectief getest geweest is en positief was”, legt Dries uit. “Papa werd woensdag getest en donderdag wist hij dat hij het had. Dan had hij heel lichte symptomen. Vrijdag werd hij wakker en werd hij in een heel korte tijd zieker. Hij werd door de ambulance weggebracht en in het ziekenhuis hebben ze hem meteen verdoofd en beademd. Hij lag in coma en zou geen last meer mogen gehad hebben van alles”, vertelt Dries. “We hebben geen idee hoe hij het virus opgelopen heeft of wie het eventueel binnen gebracht heeft. Als gezin vinden we dit ook nutteloos nadenken. Het is gebeurd en iemand de schuld geven heeft geen zin.”

Sinds vrijdag was Freddy zijn toestand niet goed en daar was het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper eerlijk over. “Ze schatten zijn overlevingskansen heel klein in. Gisteren werden we opgebeld door het ziekenhuis en we hebben nog als gezin, mijn zus, mama en ik, afscheid mogen nemen. De beademing werd gestopt. Het laatste halfuur mochten we nog bij papa doorbrengen tot hij stilletjes ingeslapen is”, zegt Dries. “We mogen papa groeten in intieme kring bij de begrafenisondernemer. Zijn uitvaart zal uitgesteld worden tot iedereen die het wil erbij kan zijn. Nu is dit beperkt tot een 20-tal personen en we wilden geen selectie maken als familie. De kleinkindjes zijn nog jong, maar zijn er wel mee bezig. Of ze het echt beseffen, zullen we maar de komende weken ontdekken.”

Luisterend oor

Freddy Sergier laat zijn echtgenote Nicole Hennin, twee kinderen, drie kleinkinderen en twee stiefkleinkinderen achter. Een vierde kleinkind wordt geboren in mei. “Ik zal mijn papa altijd herinneren als iemand tegen wie ik alles kon vertellen. Met wie ik lange gesprekken had over alles wat ik deed en besliste. Ook als iemand die alles deed voor zijn gezin ook al was dat moeilijk in zijn situatie. Hij was een opa die veel speelde met zijn kleinkindjes en hen heel graag zag”, vertelt Dries. “Met mijn gezin heb ik twee jaar ingewoond bij mijn ouders, tijdens de bouw van onze woning. Hij deed toen alles voor onze twee kindjes. Ook daarom vocht hij meermaals tegen zijn ziektes, om toch naar de volgende mooie gebeurtenis uit te kijken. Mijn partner en ik krijgen een derde kindje eind mei en hij keek hier enorm naar uit. We vinden het heel jammer dat hij er niet bij zal zijn, maar zullen ons derde kindje blijven vertellen over opa.”