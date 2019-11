Fransman zet het op een lopen na botsing met gezin LSI

02 november 2019

21u03

Bron: LSI 0 Poperinge Na een zware botsing in Westouter (Heuvelland) heeft een Franse automobilist het zaterdagavond op een lopen gezet. Een gezin van vier uit Poperinge raakte gewond bij het ongeval.

Iets voor 19u reed een 43-jarige man uit Poperinge met zijn Seat Altea in de Poperingestraat van Poperinge naar Westouter. Aan het kruispunt met de Sint-Pietersstraat in Westouter werd de wagen in de rechterflank gegrepen door de BMW van een Fransman. Door de klap week de Seat uit naar links en vloog enkele meters verderop in een braakliggende akker. De brandweer van de zone Westhoek snelde ter plaatse om de 39-jarige passagierster uit de aangereden wagen te bevrijden. Zij raakte zwaargewond. Haar partner achter het stuur en de twee zonen van 9 en 14 jaar liepen lichtere verwondingen op. Allen werden ze met ambulances naar het ziekenhuis in Ieper overgebracht.

De Fransman achter het stuur van de BMW zette het na het ongeval op een lopen. De politie van de zone Arro Ieper spoort hem op. De wagen is eigendom van een persoon uit het Franse Godewaarsvelde, een gemeente in de Franse Westhoek. Door het ongeval bleef de weg tussen Poperinge en Westouter een tijdlang plaatselijk voor het verkeer afgesloten. Beide voertuigen waren rijp voor de schroothoop en moesten getakeld worden.