Fransman na inbraak in Poperinge in Frankrijk gevat en aan ons land uitgeleverd

15 september 2020

Bron: LSI/DBEW 1 Poperinge Een 28-jarige Algerijnse Fransman is dinsdag door de raadkamer in Ieper verder aangehouden op verdenking van een inbraak in Poperinge. De dag na de inbraak kon hij in Tourcoing gevat worden.

Op 24 augustus vond in Poperinge een inbraak in een woning plaats. Er verdwenen tablets, horloges en juwelen. Daags nadien al kon D.T. in Tourcoing bij een controle door de Franse politie gevat worden. Hij bleek in het bezit van (een deel van) de buit. Het Belgische gerecht vroeg meteen de uitlevering van de man aan ons land. Dat gebeurde op 9 september. De raadkamer van Ieper besliste dinsdag om zijn aanhouding met een maand te verlengen. Verder onderzoek moet duidelijk maken of hij nog voor andere inbraken in de regio in aanmerking komt.