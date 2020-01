Franse trucker misrekent zich aan asverschuiving en kantelt op personenwagen Hans Verbeke

25 januari 2020

12u40 33 Poperinge Op de Westhoekweg in Poperinge is zaterdag het ongeval gebeurd waar de hulpdiensten al langer voor vreesden. Een vrachtwagen raakte er de verhoogde berm aan een asverschuiving, begon te slingeren en raakte bij het kantelen een personenwagen. Als bij wonder vielen er geen doden.

Het ongeval deed zich iets na half elf voor. Een Franse trucker met een koelwagen vol melk reed in de richting van Ieper. De chauffeur verkeek zich om nog onbekende reden op de asverschuiving ter hoogte van de industriezone Sappenleen. Daar wordt de rijweg plaatselijk teruggebracht van twee rijvakken naar één. De trekker bonkte op de verhoogde berm, de chauffeur verloor alle controle. De stuurloze wegreus week uit naar de andere kant van de weg en kantelde. Net toen dat gebeurde, raakte het achterste van de tankwagen een Mercedes-personenwagen die uit de andere richting kwam.

Trucker zwaargewond

De bestuurder van de Mercedes hield als bij wonder alleen maar lichte kwetsuren over aan het ongeval. De brandweer snelde ter plaatse om de trucker uit z’n cabine te halen. De man zat niet echt gekneld maar was wel zwaargewond. Hij liep onder meer een aantal breuken op. De man kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht.

Westhoekweg afgesloten in één richting

Na het ongeval sloten de hulpdiensten de Westhoekweg af voor het verkeer dat uit de richting van Ieper kwam. Omrijden, moest via de industriezone Sappenleen. De politie vermoedt dat de hinder zal aanhouden tot rond 15 uur. Vooraleer de gekantelde vrachtwagen kan worden getakeld, moet eerst de lading melk worden overgepompt naar een andere tankwagen. Zowat de helft van de lading belandde door het ongeval op straat en in de graskant. De aard van het product maakt echter dat er geen probleem is voor het milieu. Het ongeval doet vragen rijzen naar de zin van de asverschuiving. Die werd een tijd geleden in de aanloop van de afslag naar de industriezone Sappenleen aangelegd als verkeersremmer. Maar wie niet goed oplet, verkijkt zich erop en loopt risico op een ongeval.