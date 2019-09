Foute Fiesta met Dorothee Vegas & Like Maarten is uitverkocht LBR

24 september 2019

17u18 16 Poperinge Dorothee Vegas & Like Maarten zullen zich op zaterdag 12 oktober op Poperingse grond begeven tijdens de Foute Fiesta, No Siësta van Viva La Fiesta vzw uit Poperinge. De vereniging zamelt geld in om het onderzoek en de behandeling van spierziekten te ondersteunen. De Foute Fiesta is trouwens al uitverkocht.

De Poperingse voorzitter Dries Delannoy van vzw Viva La Fiesta lijdt zelf aan de spierziekte Strümpell Lorrain. Met zijn vereniging wil hij geld inzamelen om onderzoeken en behandelingen van spierziekten te ondersteunen. “Het is de derde editie van de Foute Fiesta, No Siësta. Normaal organiseren we deze fuif om de twee jaar. De mensen spraken ons erover aan en wilden een nieuwe editie, dus wij luisteren”, lacht Dries.

Zevenhonderd feestvierders zullen de beentjes losgooien op zaterdag 12 oktober tijdens de Foute Fiesta, No Siësta, die uitverkocht is. Wees niet getreurd als je geen kaartje kon bemachtigen. “Er zijn nog drie duotickets te winnen via ons Facebookevenement Foute Fiesta, No Siësta. De winnaars worden op 1 oktober bekend gemaakt. Als het nog mogelijk is volgens de capaciteit van de zaal, zien we de avond zelf of we nog enkele tickets kunnen verkopen aan de deur”, vertelt Dries.

Goede doelen

“We hadden uiteraard gehoopt dat onze Foute Fiesta uitverkocht zou zijn, maar we hadden het niet verwacht. Dat Dorothee Vegas & Like Maarten plaatjes komen draaien heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de fantastische ticketverkoop. Het zijn onze hoofdgasten en hét foute duo van het land. Het dak van De Kouter zal eraf vliegen. We zitten ook met ook met andere goede dj's, zoals Dizzy Dropz, Mr. Cream en Drezz. Cocktailbar, een foodtruck, gratis gadgets, dance acts... En wie verkleed komt, krijgt een gratis drankbon.”

De opbrengst van het evenement wordt geschonken aan enkele goede doelen. “Een deel gaat naar onderzoeken en behandelingen van spierziekten. Welk lokaal goed doel we dit jaar steunen, hebben we nog niet beslist. De voorbije vijf jaar konden we al vijftienduizend euro schenken aan verschillende goede doelen die in verband staan met spierziekten.”

Vrijwillige giften voor Viva La Fiesta kunnen gestort worden op BE57 1030 6096 1235 met vermelding ‘Steun’. Volg Viva La Fiesta op Facebook om op de hoogte te blijven.