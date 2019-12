Fluvius start met aanleg open glasvezelnetwerk in Poperinge LBR

12 december 2019

16u35 1 Poperinge Fluvius voert een pilootproject uit voor ‘glasvezel-tot-in-de-woning’, of Fiber-To-The-Home, in vijf Vlaamse steden en gemeenten. De uitrol start in Poperinge en daar krijgen duizend inwoners de kans om aan te sluiten op het open glasvezelnetwerk. Burgemeester Christof Dejaegher, schepen Marjan Chapelle en Fluvius staken de eerste spade in de grond.

Fluvius bouwt in enkele gebieden in Genk, Gent, Diksmuide, Poperinge en Antwerpen een aantal centrale ‘stopcontacten’ voor telecomoperatoren en legt van daaruit een glasvezelkabel naar de huizen in de buurt. “Telecomoperatoren kunnen hun eigen infrastructuur op zo’n centraal ‘stopcontact’ aansluiten om hun diensten makkelijker aan te bieden. Glasvezel-tot-in-de-woning, of Fiber-To-The-Home, maakt veel sneller internet mogelijk. “Dit biedt nieuwe toepassingen voor de consument, het onderwijs en het bedrijfsleven. Denk maar aan gezondheidszorg of onderwijs op afstand, videoconferenties voor thuiswerkers, 8K-videokwaliteit, virtual reality-toepassingen,... Door de technologie kunnen ook alle bewoners die toepassingen tegelijkertijd gebruiken. De vraag naar meer en sneller internet zal alleen maar toenemen. Er zijn al initiatieven rond glasvezel in ons land aangekondigd, maar die focussen bewust op stedelijke gebieden”, zegt directeur Frank Vanbrabant van Fluvius.

Digitale kloof

Fluvius is bezorgd dat in het komende decennium een nieuwe digitale kloof in Vlaanderen kan ontstaan, waarbij steden over snellere dataverbindingen zullen beschikken dan landelijke gebieden. “We vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot het internet van de toekomst. Ons open model zorgt ervoor dat huidige en nieuwe spelers hun diensten kunnen aanbieden aan de klant in stedelijke en rurale gebieden”, gaat Vanbrabant verder.

Duizend Poperingenaars kunnen intekenen op het aanbod. De komende maanden organiseert Fluvius ook infobeurzen waar inwoners terecht kunnen met vragen of voor informatie. De werken zijn gestart en lopen nog tot de zomer 2020. Op glasvezel.fluvius.be kunnen inwoners nagaan of hun straat aan de beurt komt en of ze dus in aanmerking komen voor een exclusieve aansluiting op het glasvezelnetwerk. Wie op tijd intekent, kan 450 euro besparen op de installatie.