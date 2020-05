Financiële steun voor ‘In ‘t Groen’ en ‘De Rentmeesterhoeve’ Laurie Bailliu

09 mei 2020

14u10 0 Poperinge Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA)voorziet via Toerisme Vlaanderen 100.000 euro subsidies voor vakantiewoning ‘In ’t Groen’ in Watou en B&B ‘De Rentmeesterhoeve’ in Reningelst.

De vele uitbaters van logies blijven investeren in hun verblijf en die mensen wil Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir een financiële steun geven. “Als onze toeristische ondernemers zelfs in deze moeilijke tijden blijven investeren in hun logies geven we graag een stevige duw in de rug. Zo versterken we het logiesaanbod in Poperinge en bereiden we ons voor op de herstart van de toeristische sector in eigen land”, zegt minister Zuhal Demir (N-VA).

De Vlaamse minister wil Vlaanderen klaarstomen voor een vakantie in eigen land en geeft onder andere vakantiewoning ‘In ’t Groen’ in Watou en B&B ‘De Rentmeesterhoeve’ in Reningelst daarom elk 50.000 euro aan subsidies om hun verblijf een upgrade te geven. Op die manier kunnen de uitbaters werk maken van kind- en familievriendelijke investeringen.

Gemeenteraadslid Jean Marie Blondeel (N-VA) is zeer tevreden met de steun vanuit Vlaanderen. “De Vlaming zal zijn of haar vakantie massaal doorbrengen in eigen land. Dat biedt een enorme opportuniteit voor onze gemeente om de vele troeven waarover we bezitten in de kijker te zetten. Met deze steun voor deze logies verzekeren we toeristen volgende zomer en nadien van een aangenaam verblijf in onze gemeente”, zegt Jean-Marie Blondeel.