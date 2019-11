Filmmontage over de Poperingse zustersteden Wolnzach en Žatec LBR

29 november 2019

16u03 0 Poperinge Cineast en bestuurslid Luc Cleenewerck heeft, in opdracht van de Heemkring aan de Schreve, een filmmontage gemaakt over de Poperingse zustersteden Wolnzach en Žatec.

“Wolnzach en Zatec zijn verbroederd met Poperinge omwille van de hoppe en het zijn ook de zustersteden die het meest officieel bezocht worden. Honderden Poperingenaars zijn er al naartoe getrokken en hebben kunnen proeven van de gastvrijheid die ter plaatse aangeboden wordt”, vertelt Luc Cleenewerck, cineast en bestuurslid Heemkring aan de Schreve.

“Ook op vandaag worden er nog vaak bussen ingelegd om te genieten van de festiviteiten ter plaatse. De verkiezing van de Duitse Hopkoningin in Wolnzach. De prachtige historische stoet die om de drie jaar door de straten van Wolnzach trekt. De ‘Docesna’ in Zatec die een samenhang is van kermis, bierbeurs en plaatselijke ‘Gentse Feesten’. Dit allemaal aangevuld met uitstappen in de regio en veel gemoedelijkheid en vriendschap.”

Bestuurslid, Luc Cleenewerck, heeft in 2007 en 2013, al een interessante film gemaakt over wat er in Wolnzach mag verwacht worden. “Voor deze filmavond is er een compilatie gemaakt van deze beide bezoeken. De montage van 2007 is niet enkel een reisverslag, maar er wordt ook teruggegrepen naar getuigenissen en documenten over het begin van de verbroedering met onze Duitse zusterstad. De tweede film toont ons wat we in Žatec beleefd hebben in 2014. De gehele stad in feest, een mooi beeldverslag over de bezoeken aan Praag, Karlovy Vary en het trieste lot van Lidice gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het zijn beide uitmuntende films waar je veel Poperingenaars en hun plaatselijke vrienden zult in herkennen.”

De filmmontages worden getoond op donderdag 5 december in CC Ghybe in de St.-Annastraat om 20 uur. Niet-leden betalen vijf euro, leden drie euro.