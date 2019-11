Filmavond over reis door Schotland LBR

12 november 2019

14u35 0 Poperinge Patrik en Rosa Pectoor hebben hun reis van 42 dagen door Schotland met de motorhome verwekt in een filmmontage. Het bestuur van KWB Poperinge nodigt iedereen uit op de filmavond op 20 december.

Patrik en Rosa Pectoor nemen de kijkers mee met hun kampeerwagen en tonen de mooiste plekjes van Schotland. “We hebben al eens een filmavond georganiseerd rond zuidwest Schotland, nu komen de mooiste plekjes in noordoost Schotland aan bod”, zegt Luc Devos van KWB Poperinge. “We starten in Ullapool, waar de oorspronkelijke Scoti-bevolking prehistorische sites, merkwaardige stenen cirkels, menhirs en grafheuvels achterlieten. Midden de eenzame Highlands bouwden de clanleiders hun hoofdkwartier. Via de noordkusten met de eerste kerncentrales ter wereld rijden we naar Dunnett Head, het noordelijkste punt van Schotland. In John O’Groats bouwden de Nederlanders ooit hun haven naar de Orkney eilanden. De imposante rotsformaties van Duncansby en Noss Head zijn bekend voor hun ‘flagstones’.” Wie het avontuur van Patrik en Rosa wil ontdekken, kan dat op vrijdag 20 december om 19.30 uur in De Gilde in Poperinge. Een toegangsticket kost drie euro.