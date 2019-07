Fietstocht langs de Vleterse brouwerijen LBR

08 juli 2019

15u10 0 Poperinge De gemeente Vleteren telt drie brouwerijen: de legendarische Sint-Sixtus brouwerij in Westvleteren, de befaamde De Struise Brouwers in Oostvleteren en Brouwerij Deca in Woesten. Op zaterdag 10 augustus kun je ze alledrie ontdekken tijdens een begeleide fietstocht.

De begeleide tocht brengt je langs de drie befaamde brouwerijen van Vleteren. Aan de hand van verhalen en anekdotes brengt vertelster Ingeborg Sohier een stukje Vleterse geschiedenis onder de aandacht. De route beslaat ongeveer 25 km. “De eerste halte houden we bij brouwerij Deca te Woesten waar de zaakvoerder in juni 2019 een volledig nieuwe degustatieruimte uitbouwde als eerbetoon aan zijn vader. Daarna fietsen we langs onze mooie landelijke wegen naar Oostvleteren om de bieren van de Struise Brouwers te proeven, in 2018 opnieuw verkozen als beste brouwerij van het land. Last but not least houden we halt bij Sint-Sixtus waar we in OC de Vrede kunnen proeven van het befaamde trappistennat”, zegt Maika Deleu, dienst Toerisme & Cultuur.

Wie de drie brouwerijen wil ontdekken moet er op zaterdag 10 augustus om 13u30 bij zijn. Er wordt verzameld op het marktplein in Woesten. Deelnemen kost 2 euro (enkel + 18 jaar), consumpties zijn zelf te bekostigen en breng je eigen fiets mee! Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven is dus verplicht en dit tegen ten laatste woensdag 7 augustus bij de Dienst van Toerisme, toerisme@vleteren.be of 057/400 901.