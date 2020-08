Fietsbieb Poperinge is verhuisd naar Engelstraat Laurie Bailliu

21 augustus 2020

15u41 0 Poperinge De Poperingse Fietsbieb is verhuisd naar de Engelstraat 10 in Poperinge.

“De technische dienst van de stad Poperinge heeft het pand onder handen genomen en er twee prachtige locaties van gemaakt. Fietsbieb en Koket vinden er nu hun onderdak. Het pand ligt op de vroegere Floribelsite en is eigendom van OCMW Poperinge”, zegt Marc Devos, coördinator Fietsbieb. “De nieuwe locatie is ruim en de fietsjes staan er mooi opgesteld volgens grootte.”

Fietsbieb Poperinge bestaat ondertussen al drie jaar. In al die tijd hebben de vrijwilligers 180 fietsen opgeknapt. “En 110 fietsjes zijn in omloop. In de nieuwe locatie staan meer dan 70 fietsjes opgesteld.” Fietsbieb Poperinge is zaterdag 22 augustus open van 14 tot 16 uur. Voor twintig euro kun je een jaar een fiets huren. Heb je een fietsje die te klein geworden is? In de Fietsbieb kun je het omruilen voor een groter model.