Fietsbieb Poperinge is er weer LBR

11 februari 2020

14u44 0 Poperinge Na een korte winterstop is de fietsbieb in Poperinge er weer. Twee keer per maand gooit de bieb de deuren open. Bij de fietsbieb kan je een jaar een tweedehands kinderfiets gebruiken voor twintig euro.

Fiets Poperinge kon tijdens de winterstop nog op afspraak gecontacteerd worden, maar nu zwaait het de deuren weer twee keer per maand open. “In 2019 werden 75 fietsen in omloop gebracht. Verder beschikt de Fietsbieb over meer dan 150 fietsen en werd voor ongeveer 4.800 euro geïnvesteerd in het herstellen en opfrissen van de fietsen”, zegt Marc Devos van de Fietsbieb Poperinge.

Op www.fietsbieb.be vind je alle fietsen uit het aanbod met foto terug. “Telkens staan daarbij de voornaamste gegevens vermeld: de maat, of het een jongens- dan wel een meisjesfiets betreft, of de fiets nog beschikbaar of al uitgeleend is en waar de fiets zich bevindt, want er zijn zowel in West-Vlaanderen als in andere provincies uitleenpunten.”

In Poperinge vind je de Fietsbieb in de Komstraat 16, bij ingang parking De Kouter. Vanaf 14 maart is de Fietsbieb telkens de eerste en derde zaterdag namiddag open van 14 tot 16 uur, van oktober tot maart alleen op afspraak. Sleutel je graag aan fietsen, heb je kennis van zaken en wil je mee zorgen voor veilige kinderfietsen? De Fietsbieb is constant op zoek naar vrijwilligers. Contact opnemen via poperinge@fietsbieb.be of op 0477/28.92.31.